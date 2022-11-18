“الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين – الكرمل 48” يحيي “يوم الزيت والزيتون” بمدينة الناصرة

الناصرة – شارك عدد من أعضاء “الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين – الكرمل 48″، في اليوم التراثي الفلسطيني الأصيل، الذي نظمته مدرسة “الحكمة الإعدادية” في مدينة الناصرة، يوم الخميس 17 تشرين ثاني 2022، تحت عنوان “الزيت والزيتون في التراث الفلسطيني”.

وحل أعضاء الاتحاد المشاركون في يوم التراث، ضيوفا على المدرسة وهم الكتاب والشعراء: مفلح طبعوني، يحيى طه، أحمد الصح ومصطفى عبد الفتاح، وانضم إليهم الكاتب والمرشد السياحي فوزي ناصر حنا، حيث قامت باستقبال الكتاب والشعراء مديرة المدرسة، المربية سينا شحبري ومركزة العمل الاجتماعي، المربية عرين طنوس والمربي إياد خطيب ومجموعة من المربين والمعلمين في المدرسة، الذين رافقوا الضيوف في جولة في معرض التراث الذي أقامه خصيصا بهذه المناسبة الأستاذ عيسى حجاج.

هذا وقام أعضاء “الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين – الكرمل 48” بتقديم سلسلة من المحاضرات القيمة التي تتعلق بهذا اليوم التراثي لصفوف الإعدادية، لاقت الكثير من الاهتمام والمتابعة من قبل الطلاب الذين طرحوا العديد من الأسئلة حول أهمية ودور ومكانة هذه الشجرة المباركة، سواء في الحياة الاقتصادية والثقافية والتاريخية لدى الانسان الفلسطيني المتمسك بها تمسكه بالأرض والوطن.

وفي نهاية المحاضرات أمام الطلاب اجتمع الأدباء في غرفة إدارة المدرسة، وقاموا بتلخيص انطباعاتهم وتقديم ملاحظاتهم حول فعاليات هذا اليوم، وأسهبوا في الحديث عن العلاقة الوثيقة التي تربط الشجرة بالأرض والانسان ليشكلوا معا صورة الوطن. وتحدث الكاتب مصطفى عبد الفتاح، عن الدور الريادي الذي يقوم به “الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين – الكرمل 48” منذ تأسيسه، حيث زار العشرات من المدارس في طول البلاد وعرضها وقدم المئات من المحاضرات والفعاليات التي تتعلق بارتباط الانسان بوطنه وأرضه. وأثنت مديرة المدرسة، المربية سينا شحبري على العمل الخلاق والدور الكبير والرسالة السامية التي يقوم بها اتحاد الكتّاب في هذا المجال، وانتهى اللقاء بتقديم هدية تذكارية وصورة جماعية للمربين والكتاب.

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