اتهامات حادة بين جبهات “الاخوان” المتناحرة حول المسؤولية عن فشل الدعوات للتظاهر يوم 11/11 ضد نظام السيسي

كشفت وسائل إعلام عربية أنه بعد فشل الدعوات للتظاهر ضد الحكومة المصرية يوم 11 نوفمبر، تبادلت جبهات جماعة الإخوان المسلمين الاتهامات حول سبب عدم تفاعل المصريين مع تلك الدعوات.

وقد دعا القيادي المصري المعارض أيمن نور، الموالي للجماعة والمقيم في اسطنبول، جبهات الإخوان إلى ما أسماه “التوحد ونبذ الخلافات وتكثيف الجهود والتخطيط لحراك آخر يمكن أن يسقط النظام في مصر”.

فيما كشف الناشط الإخواني أحمد الجاسر في فيديو بثه بصفحته على مواقع التواصل الخطة التي اعتمدتها الجماعة لحراك الـ11 من نوفمبر وأسباب فشلها.

وزعم أنها اعتمدت على حلقة بثّت عبر يوتيوب للناشط الإخواني عبد الله الشريف تتضمن رسائل وشفرات للتحرك، كذلك حددت الميادين التي سينطلق منها الحراك والتظاهرات والفوضى.

كما أشار إلى أن الخطة وجهت عناصر الإخوان للاستفادة من تعطل مواصلات مصر- كما أشيع وقتها – واحتلال الميادين، إلا أن قوات الأمن فطنت للأمر واتخذت حيطتها واستعداداتها.

وكشف القيادي بالإخوان أسماء مجموعة من عناصر الجماعة عملوا على ترويج حلقة عبد الله الشريف وتوصيلها لأكبر عدد ممكن من لجان الجماعة، منهم خالد السرتي، ومحمد صلاح، وجاسر الأنور، وحسين بديني، وتامر جمال، وياسر العمدة، مع العلم أن الأخير سبق وأن طردته تركيا من أراضيها في مارس الماضي لتحريضه ضد مصر، فسافر إلى بلغاريا، وبعدها تدخلت قيادات إخوانية كبيرة لإعادته إلى اسطنبول مجددا.

فيما اتهم الناشط الإخواني أحد الإعلاميين يعمل بفضائية “الشرق” بأنه وراء تسريب الخطة لجهات مصرية، طالبا منه الاعتراف بفعلته.

من جانبه، أوضح أيمن نور سبب فشل الحراك من خلال تغريدات عبر تويتر، معتبرا أن من أفدح الأخطاء والدروس المستفادة من فشل الحراك هو الخلط بين عالم السوشيال ميديا وبين الواقع على الأرض، مؤكدا أن دعوات وسائل التواصل الاجتماعي، لا تعني قبول واطمئنان الشارع لها ومشاركته فيها.

كما زعم أن من الأخطاء كذلك التي أدت لفشل الحراك عدم التفرقة بين ما هو سياسي وما هو إعلامي، وأنه ليس كل من يعتلي منبرا إعلاميا، هو بالضرورة سياسي يقبله الناس، ويقبلون دعوته للنزول، مطالبا الجماعة بوقف ما أسماه بسياسة حرق المراحل، واحترام قيمة العمل الجماعي، والتوقف عن تبادل الاتهامات، وتخوين المختلفين.

الانشقاقات تتفاقم بين جبهتي إسطنبول ولندن

وفي تطور جديد يعمق الانشقاقات داخل “جماعة الإخوان المسلمين ” ويزيد من الصراعات بين جبهاتها، قررت جبهة إسطنبول تعيين محمود حسين قائماً بعمل مرشد الجماعة خلفاً لإبراهيم منير الذي توفي في 4 نوفمبر الحالي.

وأعلنت الجبهة أن مجلس الشورى العام في الجماعة درس في جلسته هذا الأسبوع تطورات أوضاع “الإخوان” الداخلية ونظر في مذكرة مقدمة من اللجنة القائمة بعمل المرشد العام بشأن تفعيل العمل بالمادة الخامسة من اللائحة العامة للجماعة، وقرر تنفيذها.

“موانع قهرية”

كما أضافت أن اللائحة تنص على أنه “في حال حدوث موانع قهرية”، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.

كذلك أضافت أنه وحيث لا يوجد حالياً من أعضاء مكتب الإرشاد بعد اعتقال محمود عزت سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام القائم بأعمال المرشد العام لـ”الإخوان”.

التمسك بقيادة الجماعة

يذكر أن جبهة لندن كانت قررت، بعد ساعات قليلة من إعلان نبأ وفاة إبراهيم منير، تعيين محيي الدين الزايط خلفاً له، ولحين الإعلان عن من يقوم بعمل القائم بأعمال المرشد.

وأعلنت الجبهة، التي يقيم غالبية أعضائها في العاصمة البريطانية لندن، عن تمسكها بقيادة الجماعة وإعادة بناء مؤسساتها، مشيرة في بيان صحافي إلى أن هذه المؤسسات منعقدة فور إعلان خبر وفاة إبراهيم منير لترتيب الأمور ولحين الإعلان عن نائب المرشد العام والقائم بعمله خلفاً له.

كما أردفت أن إبراهيم منير كان قد كلف سابقاً محيي الدين الزايط، وهو نائب لرئيس الهيئة التي تقوم بمهام مكتب الإرشاد، بمساعدته في ترتيب الأمور الإدارية، متعهدة في بيانها بأنه سيحافظ على الجماعة ودورها.

وكان الانشقاق قد بدأ رسمياً في ديسمبر 2021 مع إعلان جبهة إسطنبول إعفاء إبراهيم منير من مهام القائم بعمل المرشد العام للجماعة، وتكليف مصطفى طلبة بالقيام بمهامه.

فيما ظهر مؤخراً تيار ثالث يصارع على قيادة الجماعة ينتمي لـ”جبهة الكماليين” نسبة لمحمد كمال، القيادي الإخواني الذي قتل في اشتباكات مع قوات الأمن عام 2016، وكان يتولى قيادة اللجان المسلحة للإخوان.