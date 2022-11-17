هدية لـ نتنياهو.. توقيع "إعلان نوايا" بين الأردن وإسرائيل اليوم بذريعة إعادة تأهيل بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت
أهم العناوين
جرينتش+2 09:17
نتنياهو وبن غفير يتفقان على أطلاق غول الاستيطان، عبر إلغاء قانون “إخلاء المستوطنات والبؤر العشوائية” بالضفة الغربية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني