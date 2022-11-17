منتخب إسبانيا يواجه “النشامى” في آخر محطة قبل التوجه إلى المونديال

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الخميس، نظيره الإسباني في مباراة ودية هي الأولى بينهما، في آخر محطة لـ “لاروخا” قبل خوض بطولة كأس العالم في قطر التي تنطلق الأحد المقبل.

وكان المنتخب الوطني قد انهى امس الاربعاء تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد، استعداداً لخوض المواجهة الودية عند السابعة مساء الخميس على ملعب عمان الدولي، في حين أجرى لاعبو المنتخب الإسباني تمرينا على ملعب عمّان الدولي مساء الأربعاء.

وعقد مدربا المنتخب الوطني حمد، والإسباني لويس إنريكي مؤتمرا صحفيا الأربعاء، حيث قال حمد إن مباراة النشامى مع إسبانيا “مناسبة مهمة تعطي ثقة وخبرة كبيرتين والمنتخب يسعى للاستفادة منها قدر الإمكان في الاستحقاقات المقبلة ومنها كأس آسيا”.

وتحدث حمد عن السعي للخروج بأفضل فائدة من المباراة مع أحد أقوى الفرق في العالم، ومرشح للفوز بالمونديال في قطر.

إنريكي عبر من جانبه، في المؤتمر الصحفي عن سعادته بالوصول إلى الأردن، وقال إن مباراة المنتخب الأردني مهمة ولن تكون سهلة.

وسيغيب 3 لاعبين إسبانيين عن اللقاء الودي وفق ما أعلن إنريكي الذي تحدث عن غياب ألفارو موراتا. في حين أعلن الاتحاد الإسباني عن إصابة الظهير الأيسر خوسيه لويس غايا.

وإسبانيا بطلة العالم عام 2010، وقع منتخبها في المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا واليابان وكوستاريكا. وسيلاقي المنتخب الإسباني في مباراته الافتتاحية في كأس العالم كوستاريكا.

بينما تضم قائمة النشامى 27 لاعباً وهم: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، عبد الله الفاخوري، عبدالله الزعبي، محمد أبو حشيش، محمد كلوب، إحسان حداد، سليم عبيد، أنس بني ياسين، يزن العرب، عبدالله نصيب، هادي الحوراني، صالح راتب، أحمد سمير، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمود المرضي، موسى التعمري، عمر هاني، أحمد العرسان، محمد أبو زريق “شرارة”، علي علوان، يزن النعيمات، حمزة الدردور.