لبلبة: الزعيم هنأني بتكريمي بمهرجان القاهرة، وأسرته هي عائلتي

قالت الفنانة لبلبة، إن الفنان عادل إمام بعث لها برسالة تهنئة بمناسبة تكريمها في الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة “mbc مصر”، أنها دائما ما تأخذ بنصيحة عادل إمام.

وأوضحت أنها في إحدى الفترات كانت ترفض الكثير من الأعمال فعرف عادل إمام بهذا الأمر، وتواصل معها على الفور.

وتابعت: “عادل إمام كلمني وقال أنا زعلان منك علشان بترفضي أعمال.. قال لي لازم تشتغلي والناس تشوفك ولو فضلتي ترفضي مش هتلاهقي حد يطلبك”.

وأشارت إلى أنها استجابت لنصيحة عادل إمام، وباتت تقبل الأدوار التي وصفتها بـ”المعقولة”، بينما ترفض ما سمتها “الأعمال غير المعقولة”.

وتحدثت عن الفنان الملقب بالزعيم قائلة: “عادل إمام غالي عليا أوي وفيه عشرة كبيرة بينا.. أنا بعتبر أسرة عادل إمام هي أسرتي.. ولاده يعتبروا ولادي وزوجته أختي.. أنا معنديش بابا وماما ولا أي حد دلوقتي فأنا بعتبر أسرة عادل إمام هي عائلتي”.

مهمتي إسعاد الجمهور

وقالت الفنانة لبلبة، إنها تعلمت منذ الصغر أن تمنح جمهور المسرح سعادة كبيرة.

وأضافت خلال المداخلة الهاتفية مع برنامج “يحدث في مصر”: “أنا اتعلمت كده من والدتي.. قالتلي مهما كنتي تعبانة الجمهور ملوش ذنب.. لازم تتطلعي تبسطي الجمهور.. كانت تقولي إنتي معمولة علشان تبسطي الجمهور .. قالتلي كده وأنا عندي ست سنين”.

حديث لبلبة جاء تعليقا على تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخة الـ44، حيث تم منحها جائزة الهرم الذهبي.

وأشارت إلى أن تكريمها في مهرجان القاهرة كان أحد أحلام والدتها، موضحة أنها – أي لبلبة – حازت على التكريم في كل المهرجانات لكن التكريم في مهرجان القاهرة لا يضاهيه تكريم.

ولفتت لبلبة إلى أن والدتها ظلت تتوقع أن يتم تكريمها على مدار عدة سنوات قبل وفاتها (منذ 11 سنة).

وأكّدت أنه عندما تواصل معها الفنان حسين فهمي رئيس الدورة الـ44 للمهرجان بشأن تكريمها، سألها عن عدد الأفلام التي قدمتها فأجابت “88 فيلما”، وعلمت في تلك اللحظة أنها ستحظى بالتكريم.