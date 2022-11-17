ضبط 20 الف حبة مخدرة و 5 كفوف حشيش في مداهمة أمنية بالزرقاء

نفذت إدارة مكافحة المخدرات مداهمة أمنية، فجر اليوم الخميس، بمحافظة الزرقاء منطقة عوجان، أفضت إلى إلقاء القبض على تاجر ومروج للمخدرات، وبحوزته 20 ألف حبة مخدرة وخمسة كفوف حشيش وسلاح ناري.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات نفذت فجر اليوم مداهمة لمكان وجود أحد أخطر مروجي المخدرات في محافظة الزرقاء بمنطقة عوجان، والمطلوب على 14 طلباً أمنياً بقضايا المخدرات، بعد جمع المعلومات والتأكد من مكان وجوده وحيازته لكميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه أُلقي القبض على المروج المطلوب الرئيس وشخص آخر كان برفقته، فيما عثر بحوزتهما بعد تفتيش المكان على 20 ألف حبة مخدرة و 5 كفوف من مادة الحشيش المخدرة، وكمية من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري، وستتم إحالتهما لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

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