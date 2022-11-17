بدء الامتحانات العملية للشامل في الدورة الشتوية السبت المقبل

تبدأ يوم السبت المقبل الامتحانات العملية للشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورتها الشتوية لعام 2023.

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) الدكتور أحمد العجلوني إن الامتحانات ستستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة حتى يوم الخميس الموافق 24 تشرين الثاني الحالي.

وأكد أن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي المتوقع أن يتقدم له (3728) طالبا وطالبة من (51) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على (69) برنامجاً دراسياً حسب الخطط الدراسية الجديدة.

وأضاف أنه تم اعتماد (34) مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية، حيث يشارك في الامتحان (140) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (450) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

وأوضح أن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الشتوية لعام 2023 بلغ (5691) طالبا وطالبة موزعين على (98) تخصصاً، منهم (3297) طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و(1737) طالبا وطالبة سيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و (468) طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و(189) طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.

وأعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق، داعية الطلبة إلى الدخول للموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية لمعرفة مكان وزمان الامتحان العملي.

أما بالنسبة للامتحانات النظرية، بين العجلوني أنها ستعقد خلال الفترة من 7 كانون الأول وحتى 14 كانون الأول، ويستطيع الطلبة معرفة أرقام جلوسهم ومواعيد وجلسات ومراكز امتحاناتهم النظرية والتحقق من صحة بياناتهم والأوراق التي سيتقدمون بها للامتحان من خلال دخولهم إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء المقبل.

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