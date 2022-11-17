هدية لـ نتنياهو.. توقيع "إعلان نوايا" بين الأردن وإسرائيل اليوم بذريعة إعادة تأهيل بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت
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جرينتش+2 09:16
بدء الامتحانات العملية للشامل في الدورة الشتوية السبت المقبل
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