الخصاونة والفايز ينعيان ينال حكمت، وزير السياحة والآثار الأسبق

نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير السياحة والآثار الأسبق ينال حكمت الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس.

واستذكر رئيس الوزراء مسيرة المرحوم حكمت والخدمات الجليلة التي قدمها لوطنه في جميع المواقع التي شغلها.

وشغل المرحوم حكمت منصب وزير السياحة عام 1988 ووزير السياحة والآثار خلال الأعوام 1989 و 1991 و1993، وعضوا في مجلس الأعيان لعدة مرات ومستشارا خاصا لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه ورئيسا للتشريفات الملكية.

وتقدم رئيس الوزراء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيد وأسرته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

كما نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق ينال حكمت الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وأعرب الفايز عن أحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي المرحوم، مشيدا بمناقب المرحوم ودوره الكبير في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها وعمل بها، خاصة في مجال العمل البرلماني، ودوره التشريعي والرقابي في مجلس الأعيان، داعيا المولى -عز وجل- أن يرحمه ويلهم ذويه وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

والمرحوم حكمت المولود عام 1934 حاصل على وسام الاستقلال ووسام الكوكب الأردني ووسام النهضة، فيما تم تكريمه العام الماضي من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بوسام مئوية الدولة الأولى