رصاص المقاومة يُدوّي في نابلس وبلدة بيتا أثناء اشتباكات مع جيش العدو لدى شنه حملة اعتقالات فجر اليوم الاربعاء/ فيديو
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جرينتش+2 04:14
لأنها زلزلت كيان العدو .. الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة حول عملية سلفيت البطولية امس الثلاثاء
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