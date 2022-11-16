حسين فهمي: تكريم لبلبة كان بالإجماع.. والجائزة تأخرت/ فيديو

أقام مهرجان القاهرة السينمائي،مساء اليوم الاربعاء، جلسة حوارية للنجمة لبلبة، الحاصلة على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في الدورة الـ44.

وفي البداية أعربت لبلبة، في الندوة عن سعادتها بتكريمها في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد مسيرة طويلة لها في السينما والتليفزيون والاستعراض.

تحدثت لبلبة عن بدايتها الفنية، وكيف اكتشفت موهبتها، وقالت إن عائلتها هي من شجعتها على الدخول إلى عالم الفن، بعد رؤية تقليدها لأقاربها في منزلها، ثم بعدها روت اللقاء الأول بينها وبين الكاتب والسيناريست أبو السعود الإبياري والمخرج نيازي مصطفى اللذين كان لهما دورًا مهما في مشوارها الفني.

وقالت لبلبة إن الفنان أنور وجدي، تخفى بالنظارة ودخل أحد المسارح التي كانت تعمل بها بالإسكندرية، وطلب رؤيتها من خلال المخرج حسن الصيفي، حتى تشاركه أولى أعمالها السينمائية.

لبلبة أكدت أنها عملت مع العديد من المخرجين طوال مسيرتها الفنية، مثل عاطف الطيب، سمير سيف، محمد عبد العزيز، يوسف شاهين، وغيرهما، وتعلمت منهم الكثير وذلك الذي ساعدها على تطورها المستمر في أعمالها.

وقد حرصت إلهام شاهين، وسولاف فواخرجي، ومحمود حميدة على حضور ندوة تكريم الفنانة لبلبة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما توجهت الفنانة إلهام شاهين، بالشكر لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي وعلى رأسها الفنان حسين فهمي، لاختياره تكريم النجمة لبلبة، قائلة إنها أكثر الفنانات صدقًا في الوسط الفني، لأنها ممثلة شاملة لا يوجد مثلها في الوسط الفني، ودائمًا يكون تنافسها شريف مع زميلاتها.

وتحدثت الفنانة ليلى علوي عن تكريم صديقتها لبلبة، وقالت إنها من الفنانات المتميزات في الوسط الفني، لأنها تتشابه معها في بدايتها الفنية، ولكنها دائمًا كانت حريصة أن تحافظ على عملها الذي كان رقم واحد بعد والدتها الراحلة.

كما طالب الفنان محمود حميدة، بتسجيل تاريخ الفنانة لبلبة في موسوعة “جينيس”، لأنها فنانة ليس لها نظير في العالم، وذلك بسبب دخولها الفن منذ طفولتها ومحافظتها على وجودها داخل الساحة الفنية ومكانتها ولياقتها حتى وقتنا هذا.

حسين فهمي: تكريم لبلبة كان بالإجماع..

وأكد الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 أن لجنة المهرجان اختارت تكريم الفنانة لبلبة خلال دورة هذا العام بالإجماع،، لأن تاريخها مشرف وتستحق ذلك الاحتفاء.

جاء ذلك خلال ندوة النجمة لبلبة اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وأضاف “فهمي”: “لما كنت في لجنة تحكيم المهرجان العربي في باريس.. وكان في حملة أن لبلبة متاخدش جايزة.. لكني كنت مصرا أنها تاخد الجايزة ولحد ما اعلنوا النتيجة”.

وتابع: “بقولك مبروك يا لبلبة والجايزة متاخرة”.

وتقام فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 52 دولة على مستوى العالم، ويبلغ عدد الأفلام المشاركة بالمهرجان هذا العام 97 فيلما.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس “FIAPF”.