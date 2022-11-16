ولا يقاتلونكم (اليهود) الا من وراء جُدر.. جيش العدو يخشى المواجهة وينشر أسلحة آلية يتم التحكم بها عن بُعد في الضفة
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جرينتش+2 08:10
القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا
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