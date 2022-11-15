صرف مستحقات الحاصلين على منحة أبناء الشمال والوسط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صرف المستحقات المالية للطلبة والطالبات عن الفصل الصيفي 2021 / 2022 من الحاصلين على منحة أبناء الشمال والوسط في كل من جامعة الحسين بن طلال، وجامعة البلقاء التطبيقية كلية العقبة الجامعية، والجامعة الأردنية فرع العقبة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه يمكن لجميع الطلبة استلام مبالغهم باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان اعتباراً من تاريخ 17-11-2022.

وأضافت، أنها ستقوم تباعاً بصرف مستحقات الطلبة في باقي الجامعات، وذلك عند الانتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها وتوفر المخصصات المالية.