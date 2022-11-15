بناء مدينة كاملة في الفيوم بـ 12 مليون دولار لأنتاج فيلم «الغربان»

يواصل الفنانان المصريان عمرو سعد وأسماء أبو اليزيد تصوير مشاهد فيلم «الغربان» الذي يتمّ تنفيذه بمواصفات السينما العالمية من حيث استخدام أحدث تقنيات التصوير والمؤثرات البصرية والصوتية.

فقد تمّ إضفاء الواقعية على المشاهد ببناء مدينة كاملة بتكلفة إنتاجية تتخطى كلفتها الـ12 مليون دولار، وتصوير عدد كبير من المشاهد في روسيا ومصر على مدى عامين تقريبًا حتى الآن،

ومن المقرر أن يمتد تصوير المشاهد المتبقية لمدة 6 أشهر أخرى، ليتمّ العرض الأول للعمل في المملكة السعودية ضمن الموسم الصيفي لعام 2023.

فيلم «الغربان» من تأليف وإخراج ياسين، وإنتاج شركة مقام وpcc ، وتدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.

وكان آخر عمل درامي لـ عمرو سعد مسلسل «الجسر» مع المخرج بيتر ميمي، وقد شارك في بطولة العمل نيللي كريم وأسماء أبو اليزيد، وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

أما بالنسبة للسينما، فقد شارك سعد في فيلم «حملة فرعون»، وجسّد فيه دور «يحيى فرعون»، وشارك في بطولته ايضا كل من روبي، ومايك تايسون، وحمدي الميرغني، ومحمد لطفي.

ومن ناحية أخرى، يستعد عمرو سعد لخوض السباق الرمضاني 2023 بمسلسل «الأجهر»، بطولة درة وسارة سلامة، وهو من تأليف ورشة كتابة ملوك وإخراج محمد سامي.