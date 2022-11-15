استشهاد “محمد صوف” بعدما جندل 3 مستوطنين وإصاب 3 آخرين طعناً ودهساً قرب مستوطنة أرئيل شمال الضفة/ فيديو

أعلنت مصادر عبرية مقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، وإصابة 3 آخرين، صباح اليوم الثلاثاء، بعملية طعن ودهس في مستوطنة “أريئيل” الصناعية قرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة “إنقاذ بلا حدود” الإسرائيلية، إن حالة أحد المصابين خطيرة جدًا، والثاني والثالث حالتهما خطيرة.

وأظهرت مقاطع مصورة اطلاق جنود الاحتلال النار اتجاه منفذ العملية، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال سلفيت.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن شابًا فلسطينيًا وصل إلى بوابة مدخل المنطقة الصناعية في “أرئيل” وطعن مستوطنًا وأصابه بحالة حرجة، وتوجه بعد ذلك إلى محطة وقود وطعن شخصين، أحدهما في حالة حرجة والآخر في حالة خطيرة.

وتابع بيان الجيش: “ومن هناك استقل سيارة إلى شارع 5، مما تسبب في وقوع حادث، حيث أصيب شخصان، أحدهما في حالة خطيرة والآخر بحالة متوسطة”.

وقد أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية رسمية عن استشهاد منفذ العملية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الشهيد هو محمد مراد سامي صوف 18 عاماً من قرية حارس في سلفيت.

وقد أعلنت مصادر محلية صباح اليوم الثلاثاء،، أنّ منفذ عملية الطعن “محمد مراد سامي صوف” ينتمي لحركة فتح، ووالده أسير محرر من قيادات الحركة.

وكانت قد تعددت روايات وسائل الإعلام الإسرائيلية حول عدد منفذي العملية، قبل أن تؤكد تحقيقات جيش الاحتلال أن فلسطينيًا واحدًا هو من نفذ العملية.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر أكتوبر /تشرين الأول الماضي، حيث سجل مركز معلومات فلسطين -معطى- (1999) عملا مقاوماً، بما يعادل ضعف ما تم رصده خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقد تنوعت أعمال المقاومة ما بين عمليات إطلاق نار وعمليات دهس وطعن وزرع عبوات ناسفة وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة على مجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت في مجموعها عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.

#عاجل | إعلام عبري ينشر لحظة إطلاق النار على فلسطيني بدعوى تنفيذه عملية طعن ودهس في مستوطنة "أرئيل" أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين بجراح خطيرة. pic.twitter.com/euog5BufEk — وكالة سما الإخبارية – Sama News (@SamaNewsAgency1) November 15, 2022