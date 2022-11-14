المدن المغربية تشهد سلسلة تظاهرات إحتجاجية على موجة الغلاء المهول وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة/ فيديو
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جرينتش+2 08:45
تركيا تعتقل السورية أحلام البشير التي وضعت القنبلة في اسطنبول، وأعترفت أنها عضو في حزب العمال الكردستاني/ فيديو
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