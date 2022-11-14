تركيا تعتقل السورية أحلام البشير التي وضعت القنبلة في اسطنبول، وأعترفت أنها عضو في حزب العمال الكردستاني/ فيديو

أعلن بيان صادر عن دائرة أمن اسطنبول التي تحقق في أعمال العنف أن “الهجوم الإرهابي على شارع الاستقلال المركزي في إسطنبول قد نفذته مواطنة سورية أرسلت من مدينة كوباني السورية، وترتبط بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا”.

وقالت: “اعترفت المواطنة السورية المحتجزة أحلام البشير خلال التحقيق معها بأنها عضوة في حزب العمال الكردستاني”.

كما كشفت السلطات التركية، اليوم الاثنين، تفاصيل تتعلق بهوية منفذ هجوم إسطنبول الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح.

وقالت الشرطة التركية إن “منفذ هجوم إسطنبول امرأة من الجنسية السورية تلقت تدريبا على أيدي الميليشيات الكردية”.

وأضافت نقلا عن مسؤول تركي، تأكيد وجود صلات لمنفذة تفجير إسطنبول بالأكراد، دون أن يستبعد أن تكون لها علاقة بتنظيم داعش.

وعثرت الشرطة التركية أثناء إلقاء القبض على منفذة الهجوم على مسدس وبعض العملات الأجنبية والتركية، بالإضافة إلى كميات من الذهب.

قد وتم نقل منفذة الهجوم وغيرها من المشتبه بهم إلى مقر شرطة إسطنبول.

وأعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ اعتقال 46 شخصا على صلة بتفجير شارع الاستقلال، من بينهم الشخص الذي زرع القنبلة.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد اعلن أن القوات الأمنية اعتقلت الشخص الذي وضع القنبلة في شارع الاستقلال باسطنبول، ما أدى للانفجار الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 82.

وقال صويلو، في تصريحات اليوم الاثنين: “تقديراتنا هي أن التعليمات لتنفيذ الهجوم جاءت من مدينة كوباني/عين العرب، بالشمال السوري، وأن المنفذ أتى من مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي”.

وهذا يعني أن أصابع الاتهام موجه نحو حزب العمال الكردستاني (PKK) ووحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، اللذان يصنفان كمنظمات إرهابية في تركيا.

وأكد وزير الداخلية التركي على أن منظمي ومرتكبي الانفجار سيتلقون ردا قاسيا، مشيرا إلى أن تركيا لم تواجه مثل هذا الهجوم الإرهابي منذ حوالي 6 سنوات.

وأعلن صويلو أن 50 من 82 مصابا في انفجار اسطنبول خرجوا من المستشفيات، حيث قال للصحفيين “في الوقت الحالي تم تسريح 50 من بين 82 ضحية”.

ووقع الانفجار بعد ظهر يوم الأحد في شارع استقلال السياحي وسط اسطنبول. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مقتل 6 أشخاص.

فيما أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في وقت لاحق عن إصابة 82 شخصا، وأشار إلى أن سلطات البلاد اعتبرت الانفجار في اسطنبول هجوما إرهابيا ارتكبته امرأة.

ونشر الأمن التركي صورة المشتبه بتنفيذها الهجوم الدامي، حيث ظهرت وهي تمشي وسط الشارع مرتدية بنطالا بألوان عسكرية وتضع حجابا على رأسها.

وكان الأمن التركي قد نشر امس الاحد صورة المشتبه بتنفيذها هجوم اسطنبول الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة العشرات.

وقد ظهرت المشتبه بها وهي تلبس بنطالا بألوان عسكرية وتضع حجابا على رأسها.

وأسفر التفجير في ميدان تقسيم وسط إسطنبول في تركيا عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 شخصا آخرين بجروح مختلفة، حسب السلطات التركية.

Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanması polis kamerasında — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) November 14, 2022