المدن المغربية تشهد سلسلة تظاهرات إحتجاجية على موجة الغلاء المهول وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة/ فيديو
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بحجة عدم توقف مركبتهما.. استشهاد فلة المسالمة، وإصابة أنس حسونة برصاص العدو في بيتونيا قرب رام الله/ فيديو
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