بحجة عدم توقف مركبتهما.. استشهاد فلة المسالمة، وإصابة أنس حسونة برصاص العدو في بيتونيا قرب رام الله/ فيديو

رام الله – استشهدت شابة، وأصيب شاب، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيتونيا غربي محافظة رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة إسرائيلية أطلقت النار على مركبة كان على متنها الفتاة والشاب، ما أدى لاستشهادها، وإصابة الشاب واعتقاله دون أن تعرف حالته الصحية.

وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال أطلقت النار على مركبة كانت تسير في المنطقة الغربية من بلدة بيتونيا بالقرب من معسكر عوفر، حيث باغتتها القوة وأمطرتها بالرصاص، ما أدى لإصابة فتاة بصورة حرجة جدًا، واعتقال شاب آخر لم يعلن عن مصيره أو حالته الصحية.

ونقلت طواقم طبية جثمان الشهيدة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشابة أصيبت بطلق ناري بالرأس.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن هوية شهيدة بيتونيا، التي استشهدت فجر اليوم الإثنين.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، بأن الشهيدة هي الطفلة فلة رسمي عبد العزيز المسالمة، التي يصادف يوم غد الثلاثاء يوم ميلادها السادس عشر، وقد ارتقت برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، فجر اليوم.

وكانت قد استشهدت فجر اليوم الاثنين، شابة، بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بيتونيا، فيما أصيب الشاب أنس حسونة (26 عاما) بالرصاص، وجرى اعتقاله، إضافة إلى اعتقال الشابين أكرم سلمي، وطارق العمواسي من بيتونيا.

وقد ادعى ناطق عسكري إسرائيلي، أن المركبة رفضت التوقف خلال نشاط روتيني لقواته بالمنطقة، وأسرعت باتجاه قواته، وتم إطلاق النار تجاهها.

📹 متابعة صفا | الاحتلال يطلق النار على مركبة في بلدة بيتونيا غرب رام الله ويعتقل من بداخلها دون معرفة هويتهم ووضعهم الصحي pic.twitter.com/JoSHTcocr5 — وكالة صفا (@SafaPs) November 14, 2022

🔴 مراسل صفا: الإسعاف يستلم امرأة بحالة حرجة من الاحتلال بعد إطلاق النار على مركبة قرب معسكر عوفر غربي بلدة بيتونيا برام الله pic.twitter.com/XprVvuwPaZ — وكالة صفا (@SafaPs) November 14, 2022