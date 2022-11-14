انتخاب الخلايلة والحيصة نائبين لرئيس مجلس النواب

انتخب مجلس النواب، اليوم الإثنين، النائب نصار الحيصة نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب.

وقد حصل الحيصة على 58 صوتاً مقابل 56 صوتاً لمنافسه النائب زيد العتوم.

واستكمل المجلس انتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس، ونائب ثان لرئيس المجلس؛ ومساعديه، خلال جلسة اليوم الاثنين.

وكان مجلس النواب، قد انتخب الأحد، أحمد الصفدي رئيساً له في الدورة العادية الثانية، بعد حصوله على 104 أصوات، فيما حصل النائب فراس السواعير على 13 صوتاً، فيما ألغيت 11 ورقة، وحضر الجلسة 128 نائبا.

وكان مجلس النواب قد انتخب النائب أحمد الخلايلة نائبا أول لرئيس مجلس النواب، بحصوله على 61 صوتا مقابل 53 صوتا للنائب خالد أبو حسان.

كما فاز بموقع مساعدي الرئيس كل من النائبين ذياب المساعيد، والدكتور وائل رزوق.