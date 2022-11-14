الإفراج عن ثابت عساف بعد ساعات قليلة من المطالبة باطلاق سراحه

قال رئيس القطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الاسلامي، رياض السنيد إن الأجهزة الامنية قد أفرجت عن أمين السر لحزب جبهة العمل الاسلامي، ثابت عساف بعد اعتقاله لبضع ساعات.

واضاف السنيد إن عساف قد توجه من مركز الأمن إلى منزله بعد الإفراج عنه.

واعتقل عساف صباح الاثنين خلال توجهه من منزل ذويه في الكرك إلى مقر الأمانة العامة للحزب في العاصمة.

وقد استنكر الحزب توقيف قياداته وكوادره وطالب بتوقف الاعتداءات على الحياة الحزبية.

وكان المحامي عبدالقادر الخطيب، رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي قد كشف عن حملة اعتقالات طالت عددا من النشطاء ممن لهم صلة بالدعوة لفعاليات احتجاجية.

وأكد الخطيب في تصريح صحفي أن اعتقال أي شخص دعا أو فكر في التعبير عن رأيه بأي فعالية غير جائز، وأن هذا عودة بالدولة إلى مرحلة “الأحكام العرفية”.

ودعا إلى ضرورة الإفراج عن أمين سر حزب جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف وبقية النشطاء، خصوصا في ظل الحديث الرسمي عن التحديث السياسي والاقتصادي، مبينا بأن “عساف” يمثل قيادات حزب جبهة العمل الإسلامي.

واعتبر الخطيب بأن اعتقال “عساف” وبقية النشطاء مؤشرا سلبيا، ويتنافى مع التصريحات الحكومية عن الإصلاح السياسي والانخراط بالحياة الحزبية.

واستهجن المحامي “الآلية التي جرى فيها اعتقال عساف وبقية النشطاء”، حيث حاول التواصل الهاتفي مع الناطق باسم العمل الإسلامي إلا أنه لم يجب على الهاتف، مشيرا إلى ضرورة معرفة مكان احتجازه ومنحه حق توكيل محام لمعرفة أسباب توقيفه.