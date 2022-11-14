الراحل محمد سلطان: تمنيت لو أنني الزوج الأول والأخير لفايزة احمد

يشيع غدا الثلاثاء جثمان الموسيقار المصري الراحل محمد سلطان من مسجد عمر مكرم بالقاهرة، بعد صلاة الظهر،

وكان الموسيقار سلطان قد توفى مساء أمس بعد صراع كبير مع المرض.

وقد نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، ببالغ الحزن، الموسيقار محمد سلطان، الذي وافته مساء أمس عن عمر يناهز 85 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات .

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان محمد سلطان قد شغل منصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين لعدة سنوات،

الفنان الراحل من مواليد الإسكندرية في شهر يوليو عام 1937، وقد حصل على ليسانس الحقوق عام 1960، ثم اتجه إلى التمثيل، ثم التلحين، وله أعمال كثيرة لكبار المطربين مثل فايزة أحمد وهاني شاكر وميادة الحناوى وعلي الحجار ومحمد الحلو.

تزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحّن لها أشهر أغانيها (غريب يا زمان، رسالة إلى امرأة، قاعد معايا، أخد حبيبي)، وأنجب ولدين هما طارق وعامر، توأم من المطربة فايزة أحمد، ويعملان في مهنة الطب بفرنسا.

تمنيت أن أكون الزوج الأول والأخير

كانت الصدفة بداية ظهور محمد سلطان عام 1961 حيث كان يعمل محاميا قبل أن يلتقي بيوسف شاهين في نادي الفروسية والذي أقنعه بالتمثيل والعمل معه في العديد من الأعمال الفنية، وقبل أن يتزوج من الفنانة فايزة أحمد كان قد ترك المحاماة واتجه إلى التمثيل قبل أن يكتشف موهبته في التلحين ليتعرف بها ويتزوجها، وذلك وفقا لما نشرته مجلة “أخر ساعة” في عددها الصادر بتاريخ 13 مارس 1968.

كما لعبت الصدفة دورا كبيرا في تحويل وجهة الممثل والملحن محمد سلطان إلى عالم الغناء، وذلك عندما ذهبت مديحة يسري أثناء قيامها بتكوين شركة إنتاج أسطوانات إلى المغنية فايزة أحمد للتعاقد معها لتسجيل بعض أغنياتها والتي سبق لها التعامل معها في تسجيل أغنيتين “ياما القمر على الباب”، و”أنا قلبي ليك ميال” لصالح شركة مصر فون وحققت هاتان الأغنيتان نجاحا كبيرا .

وكثيرا ما أكد الموسيقار محمد سلطان، أن الفنانة الراحلة «فايزة أحمد» كانت دائما عطوفة ومخلصة وتحب الناس والخير، قائلاً: «مكنتش بتحب حد يكون ضعيف».

وكشف عن زواجه من الفنانة الراحلة فايزة أحمد، مؤكدًا اعتزازه وحبه الكبيرين للنجمة الراحلة قائلا: “تزوجت عن قصة حب من الفنانة “مكوناش بنستغنى عن بعض.. كانت غالية عليا وإنسانة قوي وعطوفة وبتحب الناس”.

وفي حديث مع سلطان عن فايزة أحمد نشر في “أخبار اليوم”، قال محمد سلطان إن فايزة ست بيت تطبخ بيدها رغم وجود الطباخ، وتعني بولديها التوأم رغم وجود الدادة، وأن الزواج من الفنانة يكون موفقا إذا كان الزوج هو الآخر فنانا يستطيع فهم الظروف التي تحيط بزوجته

وقال محمد سلطان: لا يضايقني ابدا أن فايزة أكثر شهرة مني، بالعكس هذا يسرني ولا يزعجني أبدا خصوصا أنها فنانة محبوبة.

وعن ترتيب محمد سلطان بين أزواج فايزة أحمد باعتباره الزوج الرابع؛ قال: هذا يضايقني طبعا، فقد كنت أحب أن أكون الأول والأخير ولكن فايزة لا ذنب لها.

ويمضي سلطان في حديثه قائلا: أنا ابن اليوم وحياتي القادمة ولو أنها في علم الله، فأنني أرجو أن اقضيها مع فايزة إلى الأبد.

وللفنان الراحل محمد سلطان ولدان من فايزة.. ويقول: «فايزة كانت بتشجعني قوى وهى قابلت الأستاذ عبدالوهاب وكلمته عليا وقالها قابلته قبلك، ونصحها بإنها تحط إيدها في إيدي وكان متوقع أن هابقى حاجة كبيرة».