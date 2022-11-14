البدء في مشروع روسي لتصميم بدلات حديدية للمقاتلين

كشفت روسيا عن بدئها في مشروع تصميم بدلات حديدية للمقاتلين في الحرب التي تخوضها منذ شباط/ فبراير الماضي بأوكرانيا.

وقال نائب مدير شركة “آرموكوم” للمعدات القتالية والدروع، أوليغ فاوستوف، إن المشروع يهدف إلى تغطية جسم الجندي الروسي بالحديد بشكل كامل.

وأشار إلى أن البدلة يتم تصنيعها من درع مركبة عسكرية.

ولفت إلى أن “هذا العمل مخطط ليتم تنفيذه كجزء من مشروع “ليغونير” للجيل الجديد من الجنود الروس في المستقبل، وسيتم النظر في إمكانية تصنيع مثل هذه البدلة المدرعة، ولكن مرة أخرى، ستكون هناك حاجة إلى هيكل خارجي لدعمها”.

وبحسب مسؤولي الشركة، فإن المشروع كان من المفترض أن يكتمل بغضون عامين إلى ثلاثة، إلا أن مسار الحرب في أوكرانيا، وتسارع الأحداث، دفع الشركة إلى التعجيل، ووضع موعد تسليم جديد للمشروع هو نهاية العام المقبل.

ومن المتوقع أن يبلغ وزن البدلة الحديدية نحو 700 غرام فقط.