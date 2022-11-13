المدن المغربية تشهد سلسلة تظاهرات إحتجاجية على موجة الغلاء المهول وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 08:43
وثيقة مسربة.. قيادات بالسلطة عرضوا على عرفات المنفى، فيما حذرت “حماس” من المساس به وأكدت حرصها على حياته
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني