المدن المغربية تشهد سلسلة تظاهرات إحتجاجية على موجة الغلاء المهول وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 08:43
نكسة لترامب وحزبه .. الحزب الديموقراطي يحتفظ بسيطرته على مجلس الشيوخ بعد الفوز بمقعد ولاية نيفادا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني