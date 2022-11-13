نكسة لترامب وحزبه .. الحزب الديموقراطي يحتفظ بسيطرته على مجلس الشيوخ بعد الفوز بمقعد ولاية نيفادا

احتفظ الحزب الديمقراطي الأمريكي، بالسيطرة على مجلس الشيوخ، بعد فوز السيناتورة الديمقراطية، كاثرين كورتيز ماستو، بإعادة انتخابها في نيفادا، وفقا لتقديرات شبكة “إن بي سي نيوز”.

وكتبت كاثرين كورتيز على “تويتر”: “شكرا لك نيفادا!”.

ووفقًا لشبكة “إن بي سي نيوز”، فقد حصلت كاثرين كورتيز ماستو على 48.7% من الأصوات في نيفادا، بينما حصل منافسها الجمهوري آدم لاكسالت على 48.2%.

يوم الجمعة، أظهرت توقعات شبكتي “إن بي سي نيوز” و”فوكس نيوز” فوز السيناتور الديمقراطي مارك كيلي بإعادة انتخابه في أريزونا، متغلبا على منافسه الجمهوري بليك ماسترز.

والآن بعد تغلب الديمقراطيين وضمانهم النصر في كل من نيفادا وأريزونا، فإن لديهم 50 مقعدا ويملكون الأغلبية في مجلس الشيوخ، وستحدد جولة الإعادة في جورجيا في 6 ديسمبر/ كانون الأول الهامش الذي يملكه الديمقراطيون في المجلس، فإذا فاز الجمهوريون فسيصبح الحزبان متعادلين مرة أخرى، وسيصبح صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس هو الفيصل في مجلس الشيوخ.

وفي التفاصيل، أعلنت وسائل أعلام أميركية أن الديموقراطيين سيحتفظون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ الأميركي، بعد انتصارين في ولايتي نيفادا وأريزونا.

وفازت السناتورة الديمقراطية، كاثرين كورتيز ماستو، بإعادة انتخابها في ولاية نيفادا، حسبما توقعت إديسون ريسيرش، السبت، في انتصار يضمن أن يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.

وهزمت كورتيز ماستو منافسها الجمهوري آدم لاكسالت، النائب العام السابق الذي أيده الرئيس السابق دونالد ترامب.

مع فوز ماستو في أعقاب فوز السناتور الديمقراطي مارك كيلي بإعادة انتخابه في ولاية أريزونا في وقت متأخر من يوم امس الاول الجمعة، يسيطر الديمقراطيون الآن على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ.

وقالت شبكة “سي.أن.أن” إن الحزب الديمقراطي تحدى الاتجاه التاريخي المتمثل في خسارة أحزاب السلطة الانتخابات النصفية، وتغلب على حالة القلق الناتجة عن ارتفاع معدل التضخم”.

وأضافت “سي.أن.أن” أن الديمقراطيين عززوا أغلبيتهم في الكونغرس، بعدما رفض الناخبون المرشحين الجمهوريين الذين تحالفوا مع الرئيس السابق، دونالد ترامب، ورددوا في كثير من الأحيان مزاعمه حول تزوير الانتخابات على نطاق واسع”.

وعلى الفور صرّح الرئيس جو بايدن، في بنوم بنه حيث يلتقي عددًا من الزعماء في إطار قمّة آسيان بأنّه بات في موقع “أقوى”.

وأضاف بعد فوز حقّقه الديموقراطيّون في نيفادا وأتاح لهم الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي: “أشعر أنّني بحال جيّدة وأتطلّع إلى العامين المقبلين”.

ولا يزال بإمكان الديمقراطيين الفوز بمقعد في ولاية جورجيا، حيث ستُنظّم جولة ثانية في 6 كانون الأول/ديسمبر.

وبمجرّد تبلوُر المشهد السياسي في مجلسي النواب والشيوخ، ستتجه الأنظار إلى سنة 2024، في ظلّ احتمال رؤية ترامب يُعلن ترشّحه، بعد غد الثلاثاء، وفقاً لأحد مستشاريه المقرّبين.