الرئيس التركي: هجوم إرهابي نُفذ بقنبلة في إسطنبول وخلّف 6 قتلى و53 جريحاً، وتوصلنا لمعرفة المنفذين ونلاحقهم/ فيديو

أعلن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الانفجار الذي وقع بمنطقة تقسيم في إسطنبول إلى 6 قتلى، و 53 جريحا.

وترحّم الرئيس التركي على الضحايا الذين توفوا جراء التفجير في شارع الاستقلال، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وذلك في أول ظهور بعد التفجير.

وأكد أردوغان أن الدولة التركية “ستكشف عن منفذي التفجير، وسينالون العقاب”، مشيراً إلى أن “الإرهاب لن يصل إلى هدفه، في النيل من الدولة التركية”.

وقد أعاد الرئيس التركي تأكيده على أن “محاولات التنظيمات الإرهابية إسقاط الدولة ستفشل”.

فيما قال أردوغان إنه “ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي، لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي، تشير إلى ذلك”، مشيراً إلى أن “التحقيقات الأولية تشير إلى وجود دور لامرأة في انفجار شارع الاستقلال”.

وما زالت المعلومات حول ماهية الانفجار وكيفية حدوثه غير مكتملة التفاصيل، في انتظار توضيحها من الجهات الرسمية، بعد أن اتخذت النيابة العامة قراراً بوقف التداول للأخبار والفيديوهات غير الرسمية.

كما أطلقت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً حول الانفجار، وكلّفت 5 نواب عامين للإشراف على التحقيق.

بدوره، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن كل المؤسسات التركية المعنية، تقوم بالتحقيق حول حادثة الانفجار بشكل سريع ودقيق وفعال.

ودعا ألطون وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية، وعدم الاكتراث لما يُشاع من معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح “أردوغان”، في كلمة متلفزة، أن الهجوم إرهابي ونفذ بقنبلة، وأن السلطات توصلت إلى معرفة من يقفون وراء التفجير، متعهدا بملاحقتهم ومحاسبتهم، ملمحا إلى مسؤولية امرأة عن التفجير.

وكان رئيس بلدية إسطنبول “أكرم إمام أوغلو” قد أعلن، في وقت سابق، أن الانفجار خلف 4 قتلى و 38 جريحا.

وقع انفجار مجهول المصدر، حتى كتابة هذه السطور، في شارع مزدحم بمنطقة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية، مما خلف عددا من القتلى والمصابين، فيما هرع آخرون للفرار من الموقع.

وعرضت قناة “تي آر تي” (رسمية) ووسائل إعلام أخرى مقاطع مصورة لسيارات إسعاف وأفراد من الشرطة يتجهون إلى موقع الانفجار في شارع الاستقلال.

شهدت العاصمة التركية إسطنبول، اليوم الاحد، وقوع انفجار في منطقة تقسيم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت المصادر إن حصيلة أولية أفادت بسقوط 11 جريحا، إثر الانفجار الذي وقع في منطقة تقسيم المكتظة بالسائحين.

من جانبه، أعلن والي إسطنبول أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل 4 وإصابة 38 آخرين في الانفجار.

وأظهرت صور فوضى في الشارع، بينما هرعت قوات الأمن والدفاع المدني وسيارات إسعاف إلى المكان.

ولم يرد على الفور مزيد من التفاصيل عن الحادث.

ولكن شاهد عيان من موقع الانفجار قال لوكالة “سبوتنيك” إن الشرطة أغلقت مداخل ومخارج شارع الاستقلال وسط اسطنبول حيث وقع انفجار وتم إجلاء السكان.

واضاف الشاهد “بعد الانفجار، أغلقت الشرطة مداخل ومخارج شارع الاستقلال. وتقوم الشرطة بإجلاء السكان تدريجياً من الشوارع المجاورة، ويتم نقل الجرحى إلى مركز الإسعافات الأولية”.

العالم

وقد فرض المجلس الأعلى للبث التلفزيوني والإذاعي في تركيا، اليوم الأحد، حظرا مؤقتا على بث أي تقارير لقنوات تلفزيونية من موقع الانفجار وسط اسطنبول.

وقال المجلس في بيان نشر على “تويتر”: “يما يتعلق بالانفجار في اسطنبول، فُرض حظر على البث (من مكان الحادث). نلفت انتباه جميع مؤسساتنا الإعلامية إلى ذلك”.

وعقب الانفجار أغلقت قوات الامن التركية عددا من الطرقات المحيطة بمنطقة الانفجار، ودعت سكان المنطقة إلى عدم مغادرة منازلهم.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع للانفجار، وقد شوهد المارة وهم يحاولون الفرار من المكان.

وعرضت قناة “تي آر تي في” الرسمية، ووسائل إعلام أخرى، مقاطع لسيارات إسعاف وأفراد من الشرطة يتجهون إلى موقع الانفجار.

وأعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا حظرا على بث أخبار الانفجار، فيما أخلت فرق الشرطة شارع الاستقلال وأغلق مسجد تقسيم.

ولأغراض السلامة، شوهدت طائرات مروحية أيضا تجري عمليات تمشيط جوية.

ولم تعلن السلطات التركية بعد عن تفاصيل الانفجار، بينما تحدثت وسائل إعلام تركية عن “تفجير انتحاري”.

#عاجل | لحظة حدوث انفجار في منطقة تقسيم وسط اسطنبول pic.twitter.com/Ve71topToG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 13, 2022

انفجار در میدان تقسیم استانبول ترکیه pic.twitter.com/9FWll4DKDg — سجاد مقدم نیا (@sajjad_m1372) November 13, 2022