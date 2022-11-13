انتخاب أحمد الصفدي رئيسا لمجلس النواب

فاز النائب أحمد الصفدي برئاسة مجلس النواب في دورته العادية الثانية، بعد حصوله على 104 أصوات خلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم الأحد، برئاسة النائب الأقدم، المحامي عبدالكريم الدغمي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وكان ترشح لموقع رئاسة المجلس، بالإضافة إلى الصفدي، النائب فراس السواعير، الذي حصل على 13 صوتا، فيما ألغيت 11 ورقة، وحضر الجلسة 128 نائبا.

وكان النواب محمد الشطناوي، وزينب البدول، وفواز الزعبي أعلنوا الانسحاب من الترشح قبل بدء عملية الاقتراع.

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