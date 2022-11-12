19 وفاة و6 اصابات جراء انقلاب حافلة شمال القاهرة



قتل 19 شخصا وأصيب 6 آخرين، انقلاب وغرق حافلة صغيرة (ميني باص) داخل ترعة “مصرف مياه” بمحافظة الدقهلية شمالي العاصمة المصرية.

وقالت مصادر أمنية لرويترز إن حوالي 35 شخصا كانوا في الحافلة، وإن الحادث وقع “نتيجة السرعة وأثناء محاولة السائق تخطي سيارة أمامه اختلت عجلة القيادة وسقطت الحافلة في الترعة”.

وأكد شهود عيان أن الميني الباص سقط بالركاب في مياه “الترعة” نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ولا تزال جهود الإنقاذ النهري مستمرة للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين، وفقا لموقع “مصراوي”.

وتتكرر حوادث السير في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسوء حالة الطرق، وتهالك السيارات، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي).