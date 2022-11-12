المدن المغربية تشهد سلسلة تظاهرات إحتجاجية على موجة الغلاء المهول وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 08:41
موقع عبري: نتنياهو وجه رسائل مطمئنة للمسؤولين الاردنيين لدفعهم لتوقيع اتفاقية الماء مقابل الكهرباء في شرم الشيخ
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني