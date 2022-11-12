مفاجأة.. عقد قران جديد بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية امس الجمعة،، عودتها للفنان حسام حبيب، حيث تم عقد قرانهم من جديد اليوم وعودتهم للعيش معاً.

وبعد الأزمات الأخيرة التي عاشتها الفنانة شيرين ، وبعد خروجها من مستشفى التي مكثت بها ما يقارب 20 يوماً، أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عودتها للفنان حسام حبيب، وأن الخلافات السابقة كانت مجرد خلافات بين زوجين فقط، وأنها أخطأت عندما أخرجت هذه الخلافات إلى العلن.

وأكملت، أنها ما زالت تحب الفنان حسام حبيب، ولم تنفصل عنه بالرغم من طلاقهم السابق، ولكنها تعهدت أنها كما أخرجت خلافاتهم للعلن، سوف تعلن عن حياتهم وسعادتهم من جديد، وأنها تعيش معه الآن بدون القيل والقال.

وأكدت أنها هي وحسام ضحايا للناس، وأن كل إنسان يخطئ، وحسام رجل طيب، وأنها أخطأت في حقه كثيراً، وما زالت تحبه ولا تستطيع العيش بدونه، حيث أصر هو على عقد القران وهي وافق عليه، وأكملت بأن حسام يمتلك عائلة طيبة وهي تحبهم.

شيرين عبد الوهاب تتنازل عن القضايا ضد أخيها

وخلال المكالمة الهاتفية أعلنت شيرين عبد الوهاب، أنها تشكر أخاها محمد عبد الوهاب على أدعيها في المستشفى التي ساعدتها في علاجها بشكل كامل، وأنها تتنازل عن أي قضايا فيما بينهما، وأنها لا تسمح أن ترى دموع والدتها بسبب خلافات بينها وبين أخيها، وقالت إنها سامحته على ما فعله بها قبل دخولها المستشفى.