المدن المغربية تشهد سلسلة تظاهرات إحتجاجية على موجة الغلاء المهول وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة/ فيديو
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مثلما توقع نصر الله.. الرئيس الإسرائيلي الأسبق ريفلين يعتبر فوز اليمين خطراً كبيراً على مستقبل الكيان الصهيوني
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