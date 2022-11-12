فوز نضال الحديد برئاسة مجلس إدارة النادي الفيصلي

انتخبت الهيئة العامة للنادي الفيصلي المهندس نضال الحديد رئيسا للنادي، في دورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

وقد حصل الحديد، في الانتخابات التي جرت اليوم السبت، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، على 1003 أصوات، من أصل 1954 صوتا.

وحصل منافسه سليمان العساف على 924 صوتا، بفارق 90 صوتا بين المرشحين.

وأسفرت الانتخابات التي جرت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة عن فوز : احمد الزركانة وحصوله على 1262 صوتا و فراس حياصات 1023 صوتا و فراس وريكات 927 صوتا وأحمد قطيشات 916 صوتا و عروب العبادي 946 صوتا ونمر السليحات 986 صوتا ونصار الحيصة 841 صوتا وأحمد العواد 747 صوتا و لانا الجغبير 832 صوتا وعبد المحسن المعايطة 826 صوتا.

وكانت الانتخابات قد بدأت بالتقريرين المالي والإداري، وتلاوة التعليمات قبل أن تبدأ عملية التصويت لاختيار الأعضاء.

وقد أغلقت في تمام السادسة من مساء اليوم السبت، صناديق الاقتراع في انتخابات النادي الفيصلي لاختيار رئيسه وأعضاء مجلس إدارته.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الدكتور ماجد عسيلة لـ (بترا) إن نسبة التصويت تجاوزت الـ 96 بالمئة، مبينا أن عدد المقترعين وصل إلى 1954 من أصل 2034 عضوا يحق لهم الاقتراع.

وأشاد بالأجواء الطيبة التي غلفت الانتخابات والالتزام الكامل والروح العالية من المرشحين والمقترعين.

وجرت الانتخابات على مدار اليوم بهدوء تمام، ولم تشهد أي تجاوزات وسط حضور أمني كبير، ساهم في إنجاز العملية الانتخابية بأفضل صورة.

وبدأت عملية عدد وفرز الأصوات، وينتظر أن تتضح النتائج النهائية للانتخابات عند منتصف الليلة.