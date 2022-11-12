اكتمال النصاب القانوني وبدء انتخابات مجلس إدارة النادي الفيصلي

بدأت عملية الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي الفيصلي الرياضي بعدما اكتمل النصاب القانوني لإجرائها بشكل رسمي، بحضور 1018 عضوا من أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم التصويت للانتخابات والبالغ عددهم 2034.

وشهدت ساحات مدينة الحسين للشباب، حضورا كبيرا من الأعضاء الذي يحق لهم التصويت، منذ الصباح الباكر اليوم السبت، وسط إجراءات أمنية، وإشراف دقيق من اللجنة المكلفة من وزارة الشباب.

وقد قامت الهيئة الإدارية المؤقتة برئاسة جهاد قطيشات بتلاوة التقريرين الإداري والمالي، عن السنوات السابقة.

وكان النصاب القانوني لبدء انتخابات مجلس إدارة النادي الفيصلي، قد اكتمل اليوم السبت.

وقال مدير لجنة الإشراف على انتخابات النادي الفيصلي، ماجد عسيلة، إن عملية تسجيل نصاب الهيئة العامة للنادي الفيصلي لانتخاب مجلس إدارة جديد قد بدأت صباح السبت.

وأضاف عسيلة يقول، أن عميلة الاقتراع ستبدأ حال اكتمال النصاب، موضحا أن اكتمال النصاب عند تسجيل 1018، والتي تشكل 50%+1.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام الحبر في الانتخابات، مبينا أن ممثلي المرشحين سيراقبون على الانتخابات.