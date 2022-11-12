أردوغان يحول السفير التركي في فلسطين الى سفير لدى اسرائيل

انقرة- – نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، مرسوم اموقعا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين سفير ‏لبلاده لدى إسرائيل.‏

وذكر المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، أنه “يتم تعيين شاكر أوزكان تورونلار، سفيرا لتركيا لدى إسرائيل، بموجب المادتين 2 و3 من المرسوم الرئاسي رقم 3″.

وكان شاكر أوزكان تورونلار يشغل منصب سفير تركيا لدى فلسطين.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد اعلنت في شهر سبتمبر/ أيلول، تعيين إيريت ليليان سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة.

وسبق ان أعلنت تركيا وإسرائيل في شهر أغسطس/ آب، عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل، وإعادة تبادل السفراء، بعد سنوات من الخلافات.

وتبادل البلدان طرد السفراء في عام 2018، على خلفية أعمال عنف في قطاع غزة أسفرت حينها عن مقتل العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ”المجزرة”.

وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى بالاحضان نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي.