المدن المغربية تشهد سلسلة تظاهرات إحتجاجية على موجة الغلاء المهول وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة/ فيديو
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جرينتش+2 08:38
أردوغان يحول السفير التركي في فلسطين الى سفير لدى اسرائيل
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