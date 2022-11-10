في يوم ميلادها.. صباح شحرورة لبنانية أطربت العالم العربي 60 عاماً

يوافق اليوم الخميس 10 نوفمبر (عام 1927)، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة صباح أو «الشحرورة»، التي أثرت الحياة الفني بأعمالها التي خلدت ضمن أفضل الأعمال على مدار السنوات وحتى يومنا هذا.

اسمها جانيت جرجس فغالي وتعتبر واحدة من أبرز الفنانين اللبنانين الذين اطربوا العرب طويلا.

امتدت حياتها المهنية الى نحو 60 عاما، تراوحت من منتصف العقد 1940 حتى عقد 2000، لتترك خلفها إرثًا فنيًّا تلفزيونيًّا سينيمائيًّا ومسرحيًّا كبيرًا خلدها في المجال الفني على مر التاريخ

اشتهرت بألقاب كثير منها «الشحرورة» و«الصبوحة» و «صوت لبنان».

كانت من بين أوائل المغنين العرب الذين وقفوا على خشبات المسرح العالمي في أولمبيا في باريس، وقاعة كارنيغي في مدينة نيويورك، وقاعة ألبرت الملكية في لندن ودار أوبرا سيدني

نشأت الفتاة الصغيرة «جانيت» في وادي شحرور إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان.

بدايتها الفنية كانت في صغرها في لبنان،حتى استطاعت لفت انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية الأصل آسيا داغر والتي كانت تعمل في القاهرة،لعقد اتفاق معها لثلاثة أفلام دفعة واحدة،

كان الاتفاق بأن تتقاضى 150 جنيهًا مصريًا عن الفيلم الأول ويرتفع السعر تدريجياً

ذهبت إلى أسيوط برفقه والدها ووالدتها ونزلوا ضيوفا على آسيا داغر في منزلها بالقاهرة، وكلف الملحن رياض السنباطي بتدريبها فنيًا ووضع الألحان التي ستغنيها في الفيلم

وفي تلك الفترة اختفى اسم «جانيت الشحرورة» وحل مكانه اسم «صباح» في فيلم القلب له واحد عام 1945م، وكان عمرها وقتها حوالي 18 عام

ويقال أن السنباطي لاقى صعوبة كبيرة في تطويع صوتها وتلقينها أصول الغناء لأن صوتها الجبلي كان ما زال معتادًا على الاغاني البلدية المتسمة بالطابع الفولكلوري الخاص بلبنان وسوريا، وهي شقيقة الممثلة لمياء فغالي

تزوجت صباح تسعة وهم:

نجيب شماس (والد ابنها الدكتور صباح شماس)، وقضت معه خمس سنوات.

خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، قضت معه عدة أشهر حصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها.

أنور منسي (عازف كمان مصري ووالد ابنتها هويدا)، وقضت معه أربع سنوات.

أحمد فراج (مذيع مصري)، وقضت معه ثلاث سنوات.

الفنان رشدي أباظة، وقضت معه خمسة أشهر.

الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهر واحد.

النائب يوسف حمود، وقضت معه سنتين.

الفنان وسيم طبارة، وقضت معه أربع سنوات.

الفنان فادي لبنان، وقضت معه سبع عشرة سنة.

انتشرت شائعة بعد طلاقها من فادي لبنان أنها تريد الزواج بملك جمال لبنان «عمر محيو» وكان عمره 25 سنه، واختلقت قصة الحب والزواج وحاولت مساعدته فنيًا

وتم انتاج مسلسل يحكي قصة حياتها اسمه الشحرورة عرض في رمضان عام 2011 وجسدت كارول سماحة دورها

أصيبت ابنتها هويدا بأزمة صحية نتيجة إدمانها للمخدرات وذلك عام 2006، مما أجبرها على بيع بيتها والإقامة في الفندق وادخال ابنتها مصحة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة. وأفادت تقارير صحفية في مطلع سنة 2009 أن صحة هويدا بدأت تتحسن وبالتالي قررت إعادتها للعيش معها في لبنان

توفيت فجر يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2014 في مقر إقامتها عن عمر يناهز 87 عاماً وتعتبر جنازة صباح من أغرب الجنازات في العالم حيث أنها أوصت قبل موتها بأن لا يحزنوا عليها وأنها تريد أن تُشيَّع على أنغامها، وهذا ما تمَّ تنفيذه من قبل الشعب اللبناني وأهلها حيث أن جنازتها امتلأت بأغانيها والرقصات الشعبية.

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