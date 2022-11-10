في ذكرى رحيله.. القيادي الفتحاوي منير المقدح: “أبو عمار” أدرك بعد سنة من إتفاق أوسلو عبثية التفاوض مع إسرائيل

بيروت – قدس برس

قال قائد “كتائب شهداء الأقصى”، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ”فتح”، وعضو قيادة ساحة لبنان في الحركة، اللواء منير المقدح، إن “إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الرمز ياسر عرفات (أبو عمار)، يأتي للتأكيد على خيار المقاومة، والكفاح المسلّح في وجه العدو الإسرائيلي”.

وأشار المقدح لـ”قدس برس” اليوم الخميس، إلى أن أبو عمار “استدرك بعد توقيع اتفاق أوسلو ( 13 أيلول/ سبتمبر 1993) بسنة؛ أنه لا جدوى من المفاوضات مع هذا المحتل، ولا خيار للمواجهة سوى خيار المقاومة، لذلك قام بدعم قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية؛ ومن (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، وغيرهما من الفصائل”.

وأكد أن “انطلاقة حركة فتح التي أسسها الشهيد ياسر عرفات، هدفت إلى تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، من النهر إلى البحر”.

وتابع، اختار ابو عمار طريق الكفاح المسلّح لمواجهة الإحتلال الإسرائيلي ومخططاته، ولذلك كان محاصرته، ومن ثم اغتياله، على حد تعبيره.

وشدّد المقدح على أن “الأجيال الفلسطينية التي بُنِيَت على عهد الشهيد أبو عمار ستستمر على نهجه؛ والمضي في طريق المقاومة، حتى الخلاص من هذا الاحتلال والطغيان”.

ودعا المقدح، أبناء الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى “تصعيد العمل المقاوِم في وجه الاحتلال الإسرائيلي، للتأكيد على أن هذا النهج هو الأمثل والأقصر لتحرير فلسطين، ودحر الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر فلسطيني”.

ورحل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في 11 تشرين ثاني/ نوفمبر من العام 2004، بعد حصاره في مقر الرئاسة في مدينة رام الله (وسط الضفة)، مع تأكيدات فلسطينية أنه تعرض لسم إسرائيلي”دون معرفة الأطراف التي وضعته له”.

ولم تعلن اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في وفاة الرئيس عرفات عام 2004، والتي يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، توفيق الطيراوي، حتى اليوم، أي نتائج تتعلق بالتحقيق.