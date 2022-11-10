خسائر فادحة جراء حريق شاحنة محملة بالسيارات جنوب المملكة

أظهرت صور مداولة حجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بشاحنة نقل مركبات محملة بعدد من المركبات، صباح اليوم الخميس، على طريق وادي عربة باتجاه الجنوب.

وتظهر الصور احتراق المقطورة التي تجرها الشاحنة ، واحتراق اكثر من 7 سيارات حديثة بشكل كامل، فيما أعلنت الدوريات الخارجية عن التعامل مع حريق شب بشاحنة نقل مركبات محملة بعدد من المركبات صباح اليوم الخميس، على طريق وادي عربة باتجاه الجنوب.

وقالت الدوريات الخارجية إن الاستخدام المتكرر للفرامل من قبل مركبة شحن “ناقلة مركبات” اثناء سيرها على نزول وادي عربة باتجاه الجنوب بعد محطة الموجب السفلي الأمنية، قد أدى الى اشتعال عجلات الناقلة وانتقالها لبعض المركبات المحملة.

وأضافت أنه تم السيطرة على الحريق من قبل كوادر الدفاع المدني دون وقوع اصابات بشرية.

وبينت إدارة الدوريات الخارجية، أن كوادرها تعاملت سريعا مع الحادث لإعادة فتح الطريق وتسيير حركة السير .