بعد خسائر مرشحيه الجمهوريين في الانتخابات النصفية.. ترامب يؤجل إعلان حملته للرئاسة، وبايدن متفائل بولاية رئاسية ثانية
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جرينتش+2 12:25
بعد خسائر مرشحيه الجمهوريين في الانتخابات النصفية.. ترامب يؤجل إعلان حملته للرئاسة، وبايدن متفائل بولاية رئاسية ثانية
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