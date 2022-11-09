استشهاد المقاوم "مهدي حشاش" فجر اليوم الأربعاء خلال تصديه لقوات العدو التي توغلت في مخيم بلاطة شرق نابلس
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جرينتش+2 08:56
وزير إسرائيلي يوضح تفاصيل المرحلة الثانية والأخيرة من مذكرة التفاهم الاردني/ الاسرائيلي بخصوص الماء مقابل الكهرباء
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