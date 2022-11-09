اليوم الاربعاء.. استشهاد الشاب رأفت عيسة غرب جنين، بعد استشهاد المقاوم مهدي حشاش بمخيم بلاطة شرق نابلس
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جرينتش+2 09:26
عشية الدعوات للتظاهر يوم 11/11.. السلطات المصرية تعلن الاستنفار الامني، مع تقديم بعض التسهيلات المعيشية
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