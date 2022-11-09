إلهان عمر ورشيدة طليب تحتفظان بمقعديهما في الكونجرس، والفلسطيني “عبدالناصر رشيد” يفوز بعضوية برلمان ولاية الينوي

فازت المسلمتان “إلهان عمر” و”رشيدة طليب” بمقعديهما في انتخابات التجديد النصفي لانتخابات مجلس النواب الأمريكي، وذلك لولاية ثالثة.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، فقد أُعيد انتخاب النائبة الديمقراطية من أصل صومالي “إلهان عمر”، لتمثيل منطقة الكونجرس الخامسة في ولاية مينيسوتا لولاية ثالثة.

وهزمت “إلهان” منافستها الجمهورية “سيسلي ديفيس”، حيث حصلت البرلمانية التقدمية على 77% من الأصوات بعد احتساب 83% من بطاقات الاقتراع.

وقالت “إلهان” إنها ستعطي الأولوية للسياسات الخارجية والإسكان والعمل والبيئة في ولايتها الثالثة.

وأصبحت “إلهان”، أول صومالية وأول لاجئة يتم انتخابها لعضوية مجلس النواب الأمريكي في عام 2018، وهي عضوة بارزة في مجموعة “الفرقة/ السكواد” التي تضم “رشيدة طليب” و”ألكساندريا أوكاسيو كورتيز” و”أيانا بريسلي”.

كما فازت فازت “رشيدة طليب” عضو الكونجرس من أصل فلسطيني، باكتساح في انتخابات ولاية ميشيغان، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وقد جاء فوز “طليب” بعد حملة شرسة خاضتها ضد مرشحة مؤيدة من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، ومؤسسات إسرائيلية عاملة في أمريكا.

كما فازت الفلسطينية “رؤى رمان”، في عضوية برلمان ولاية جورجيا مرشحة عن الحزب الديمقراطي للولاية، بدعم من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، حيث قدمت في منشور لها عبر موقع انستغرام شكرها لكل الذين ساندوها في الوصول الى برلمان الولاية.

وفي ولاية الينوي، فاز الفلسطيني “عبدالناصر رشيد”، بعضوية برلمان ولاية الينوي، مرشحاً عن الحزب الديمقراطي.