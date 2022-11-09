إلهان عمر ورشيدة طليب تحتفظان بمقعديهما في الكونجرس، والفلسطيني “عبدالناصر رشيد” يفوز بعضوية برلمان ولاية الينوي

استشهاد المقاوم "مهدي حشاش" فجر اليوم الأربعاء خلال تصديه لقوات العدو التي توغلت في مخيم بلاطة شرق نابلس
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جرينتش+2 08:55
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