استشهاد المقاوم “مهدي حشاش” فجر اليوم الأربعاء خلال تصديه لقوات العدو التي توغلت في مخيم بلاطة شرق نابلس

نابلس – استشهد الشاب مهدي محمد حشاش (18 عامًا)، فجر اليوم الأربعاء، جراء إصابته خلال تصديه لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية، فإن حشاش قد تعرض لإصابة خطيرة استشهد على إثرها، بعد وقت قصير من وصوله مستشفى رفيديا.

وقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمخيم بلاطة ومحيطه، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع مجموعات المقاومة.

وخلال العملية، سعت تلك القوات لتأمين اقتحام مجموعة من أعضاء الكنيست من حزبي الصهيونية الدينية، والقوة اليهودية، والحاخامات وقادة المستوطنات إلى ما يعرف بـ “قبر يوسف”.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار بكثافة على قوات الاحتلال في مخيم بلاطة وشارع عمان شرقي المدينة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان، حيث أطلق الجيش النار والغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر صحفية إن الوافدين الصهاينة اقتحموا قبر يوسف، وهم داخل آليات الاحتلال وبحماية مشددة، ولم يستخدموا الحافلات.

وقد أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المطاطي، و57 بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت في محيط “قبر يوسف” ومخيم بلاطة.

وتعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار من داخل ومحيط مخيم بلاطة وبعض الشوارع والمناطق الأخرى شرق نابلس.

وتبنت مجموعات المقاومة عمليات إطلاق النار تجاه تلك القوات، فيما نعت كتائب شهداء الأقصى الشهيد حشاش التي قالت إنه من مقاتليها، مشيرةً إلى أن عناصرها نصبوا كمينًا لقوات الاحتلال واستهدفوها بالعبوات الناسفة وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى في بيان: كتيبة بلاطة تزف الى العُلا إبنها الفدائي البطل مهدي حشاش “اسد الكتيبة” الذي أستشهد فجر هذا اليوم الاربعاء الموافق ٩/١١/٢٠٢٢ بعد إشتباكٍ مسلح مع قوات الإحتلال الصهيوني المُقتحمة لما يسمى قبر يوسف

اننا ننعى شَهيدنا بالعِزّ والفَخار ونؤكد لِشعبنا الفلسطيني بأننا ما هُنّا ولن نَهون وبأننا على درب الشهداء ماضون

وعلى قدر الالم سيكون الانتقام، وعهدا علينا أن نصون دمك الطاهر

ونقول لكلاب النتن سوف نقلبها عليك وعلى جنودك جحيما بإذن الله

ونؤكد لأهلنا في المخيم بأن اليوم هو يوم حِـــداد على روح شهيدنا البطل

إلى ذلك، أفادت صحيفة “هآرتس”، بأنه تم تنظيم حدث سياسي في “قبر يوسف” بمصادقة القائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، العميد آفي بلوت، ومن بين المسؤولين المنتخبين الذين اقتحموا “قبر يوسف” أعضاء الكنيست المستقبليين، بمن فيهم بوعز بيسموت وعيدت سيلمان، وعميحاي شكلي من الليكود، ويوني مشريكي من “شاس”، وأعضاء “عوتسما يهوديت” ليمور سون هارميلخ ، وعميحاي إلياهو وألموغ كوهين.

وأوضحت الصحيفة أنه تمت دعوة السياسيين إلى الحدث من قبل رئيس مجلس المستوطنات بالضفة، يوسي دغان ، وذلك خلافا لموقف كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية​​، الذين حذروا من أن إقامة حدث سياسي هناك قد يؤدي إلى تجدد المواجهات والاشتباكات المسلحة في منطقة نابلس.

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