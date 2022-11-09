إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونيا للأردنيين في باريس والرباط وأوسلو

أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، عن إضافة خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونيا، للأردنيين المقيمين في كل من باريس والرباط وأوسلو.

وقال مدير عام الدائرة فهد العموش، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إنه بإمكان الأردنيين المقيمين في تلك الدول اعتباراُ من يوم الأحد المقبل، تقديم طلبات إصدار وتجديد جوازات السفر عبر نظام الخدمات الإلكترونية، ومن خلال السفارة الأردنية في دولة الإقامة.

وعن آليه قبول الطلبات، بين أنه بإمكان المواطنين المقيمين في تلك الدول الدخول إلى رابط الخدمات الإلكترونية للدائرة عبر الرابط https://eservices.cspd.gov.jo أو الموقع الرسمي للدائرة www.cspd.gov.jo، وطلب فتح حساب إلكتروني وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال صورة مقدم الطلب مع صورة البطاقة الشخصية للتحقق من شخصية طالب الخدمة، وبعد التحقق من الحساب يجري تفعيله ويصبح المواطن قادرا على تقديم طلب إصدار أو تجديد جواز السفر إلكترونيا في تلك الدول، ومن ثم يجري تدقيق الطلب أصوليا وإرسال إشعار لمقدم الطلب لمراجعة السفارة ذات العلاقة لاستكمال إجراءات إصدار الجواز.

وأشار العموش إلى أن تطبيق هذه الخدمة في هذه الدول، جاء استكمالا لمشروع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة للمواطنين داخل المملكة وخارجها، مشيرا إلى أنه سيجري تعميم تطبيقها على باقي الدول ليستفيد منها جميع المغتربين.

وأوضح أن الخدمات الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات تقدم من خلال 24 بعثة دبلوماسية في: السعودية (الرياض، جدة)، والأمارات (أبو ظبي، دبي)، والكويت، وعُمان، والبحرين، وقطر، وتركيا، ورومانيا، واليونان، ومصر، والجزائر، وكندا، واستراليا، وأميركا، وروسيا، وألمانيا، وإيطاليا، وأسبانيا، وبريطانيا.

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