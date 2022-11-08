وفاة إسرائيلي متأثرا بجراحه جراء طعنه بقرية الفندق الثلاثاء الماضي

توفي، صباح اليوم الثلاثاء، الإسرائيلي (شالوم صوفر 55 عاما) متأثرا بجراحه إثر إصابته في عملية طعن بقرية الفندق، التي وقعت بالقرب من مستوطنة كدوميم، ما بين قلقيلية ونابلس شمال شرقي الضفة الغربية.

وكان المتوفي يغادر محلا تجاريا في البلدة الفلسطينية عندما طعن في بطنه، الثلاثاء المنصرم، فيما تمكن من الوصول إلى سيارته وطلب المساعدة، حيث تم نقله إلى مركز شيبا الطبي في رمات غان، وتم إدراجه في حالة متوسطة إلى خطيرة. وبعد أسبوعين ، توفي متأثرا بجراحه.

وفي وقت لاحق اعتقلت قوات الإحتلال منفذ عملية الطعن بعد ساعات من وقوع العملية، وتم تسليمه لقوات الأمن لمزيد من التحقيق.

وكان جيش الإحتلال قد أعلن، الثلاثاء المنصرم، عن اصابة إسرائيلي بعملية طعن بقرية الفندق التي تقع شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وقال الناطق بلسان الجيش إن “فلسطينيا قام بطعن مواطن إسرائيلي في بطنه وتمكن بعد ذلك من الفرار من مكان الحادث”، مضيفا أن “قوات الجيش الإسرائيلي قدمت العلاج الطبي الأولي للمواطن على الفور ونقلته إلى المستشفى وهو في حالة معتدلة”.