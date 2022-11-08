وفاة لاعب المنتخب الوطني وكفرنجة بكرة اليد عادل العطاري

توفي، صباح الثلاثاء، لاعب المنتخب الوطني ونادي كفرنجة لكرة اليد، عادل بكر عطاري إثر أزمة قلبية حادة.

وكان عطاري قد تعرض لأزمة قلبية حادة أثناء مشاركته مع ناديه أمام نادي السلط، امس الاثنين، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن بطولة كأس الأردن..

وقال اتحاد كرة اليد، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: “لحظة تعرض اللاعب للأزمة القلبية في منتصف الشوط الثاني هرعت الأجهزة الطبية المتواجدة مع الفريقين ورجال الدفاع المدني لإجراء جميع الإسعافات المطلوبة قبل أن يتم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من مدينة الحسين للشباب بواسطة إسعاف الدفاع المدني”.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأردني لكرة اليد أجرى جميع الإجراءات المتعلقة بإدخال اللاعب إلى المستشفى، بمتابعة من وزير الشباب الذي حضر إلى المستشفى واللجنة الأولمبية ومن رئيس وأعضاء الاتحاد الذين أمضوا ليلة أمس مع أهل اللاعب وأسرة نادي كفرنجة والأندية الأخرى في المستشفى لمتابعة حالة اللاعب.