تركيا “تدرس” رفع مستوى العلاقات مع سوريا من الاستخباراتي إلى الدبلوماسي

أنطاكيا – سبوتنيك.

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قد تقيّم رفع مستوى العلاقات مع سوريا من الاستخباراتي إلى الدبلوماسي، إذا كانت الظروف مؤاتية.

وقال جاويش أوغلو، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع للحكومة “لا يوجد حاليا أي مخطط للتواصل مع سوريا، إلا أن الاتصالات بين أجهزة المخابرات ما زالت مستمرة”.

وأشار الوزير إلى أن “بلاده من الممكن أن تقيم رفع مستوى العلاقات مع سوريا من المستوى الاستخباراتي إلى الدبلوماسي، إذا كانت الظروف مؤاتية”، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعرب عن استعداده للقاء الرئيس السوري، بشار الأسد.

وعقدت لقاءات بين رئيس المخابرات التركي، هاكان فيدان ونظيره السوري، علي مملوك، في العاصمة دمشق.

وكان وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، قد كشف عن إجرائه محادثات قصيرة مع نظيره السوري، فيصل المقداد، بحثا فيها سبل دعم تركيا للمصالحة بين المعارضة والحكومة السورية.