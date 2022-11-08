هدية عاجلة الى نتنياهو.. توقيع مذكرة تفاهم أردنية إماراتية إسرائيلية اليوم الثلاثاء لاتمام مشروع المياه مقابل الكهرباء !!!
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جرينتش+2 02:19
بيلوسي “الجبارة” تمهد لمغادرة السلطة، وتبكي قائلة: “أنا حزينة بسبب مهاجمة زوجي، لكنني حزينة أكثر على بلدنا”
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