الجغبير رئيساً لغرفة صناعة الأردن وأبو حسان والجيطان نائبان

انتخب مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، خلال اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، بحضور جميع الأعضاء الفائزين بانتخابات الغرفة من القطاعات الصناعية وممثلي الغرف المحلية، المهندس فتحي الجغبير رئيسا للغرفة، وهاني أبو حسان ومحمد الجيطان نائبين له.

وحسب بيان للغرفة قرر المجلس انتخاب المهندس أحمد البس أمينا للسر، وأحمد الخضري أمينا للصندوق، والدكتور فادي الأطرش نائبا لأمين سر وطاهر خالد نائبا لأمين الصندوق.

وأكد المهندس الجغبير، سعي مجلس الإدارة للعمل على تحقيق تطلعات القطاع الصناعي والتي تم بلورتها ضمن أهداف استراتيجية واضحة سيتم تنفيذها ضمن خطة عمل واضحة المعالم، وبتشاركية كاملة فيما بين أعضاء المجلس، مع الانفتاح والتشاركية مع القطاع العام، لمد جسور الثقة وبما يخدم القطاع الصناعي.

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