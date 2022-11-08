بعد مغادرتها المستشفى.. شيرين تتهم شقيقها بضربها وتعذيبها

اصدر المحامي ياسر قنطوش، وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب، اليوم الثلاثاء، بيانا كشف فيه حقيقة ما جرى نقلاً عن شيرين عبد الوهاب نفسها.

وقد نفي ياسر قنطوش في بيانه ما جاء علي لسان مدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق، المدعو “ميمي فؤاد” الذي تم إنهاء عمله؛ لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة، مشيرا بأن شيرين تؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة هي مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة، وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة، أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب وبعض المقربين لها، حيث قام شقيقها بضربها وسحلها.

وتابع قنطوش ، بأن شقيقها كان يستخدم سلاحًا في مواجهتها لارهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص أصدقائه، وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة، حيث وجهت الفنانه له إتهاما صريحا بذلك، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي جاءت علي لسانه مع الإعلامي عمرو أديب

وجاء في بيان قنطوش: تعلن الفنانه شيرين أنها لن تتوانى لحظه عن مقضاة أي شخص كائنا من كان يسىء لها أو لسمعتها، وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري.

وأضاف، بأنه سوف يتم استعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، حيث أن هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها، وأنها في الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية، تاركة أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية.

واختتم قنطوش بيانه بالقول، أن شيرين تؤكد بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص، حيث استقلت معه سياراته، وتوجهت إلى منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك.