4.875 مليار دينار حجم التداول العقاري حتى نهاية تشرين الاول الماضي

نادي الأسير الفلسطيني: 6 آلاف حالة اعتقال نفذها العدو في الضفة المحتلة، منذ بداية هذا العام حتى نهاية الشهر الماضي
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