4.875 مليار دينار حجم التداول العقاري حتى نهاية تشرين الاول الماضي

ارتفع حجم التداول في سوق العقار في المملكة إلى 4.875 مليار دينار. وبنسبة 23 بالمئة لنهاية شهر تشرين الأول الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021،

وبحسب التقرير الشهري للتداول العقاري في المملكة، الذي أصدرته دائرة الأراضي، اليوم الاثنين، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات خلال نفس فترة المقارنة لتبلغ نحو 244 مليون دينار، بنسبة بلغت 37 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير انخفاض حركة بيع العقار في المملكة لنهاية شهر تشرين الأول الماضي بنسبة بلغت7 بالمئة، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 3 بالمئة، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر تشرين الأول الماضي بنسبة بلغت21 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، ليبلغ 522 مليون دينار.

وسجلت قيمة الإيرادات خلال شهر تشرين الأول الماضي ارتفاعا بنسبة بلغت 35 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 لتبلغ قرابة 24.8 مليون دينار.

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