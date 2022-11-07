نادي الأسير الفلسطيني: 6 آلاف حالة اعتقال نفذها العدو في الضفة المحتلة، منذ بداية هذا العام حتى نهاية الشهر الماضي

رام الله – ذكر نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم الإثنين، أنه قد رصد أكثر من 6 آلاف حالة اعتقال في الضفة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.

وأشار النادي إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 مواطنًا منذ مساء أمس وحتى صباح الإثنين في مختلف محافظات الضفة الغربية، وفي القدس المحتلة.

وأكّد نادي الأسير أنّ عمليات الاعتقال تُشكل أبرز السياسات الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بشكل يومي، في محاولة منها لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة.

وقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مسلسل الاعتقالات بحق 20 مواطنا بعد مداهمتها عدة مناطق بالضفة.

ففي محافظة الخليل اعتقل الاحتلال 12 مواطنا وهم: خضر يوسف اسماعيل ماضي جوابرة، وراني محمد هديب، وعبيدة عماد الراعي، وقصي نايف البدوي، وعمار محمد محمود جوابرة، ومحمد إسماعيل أبو هنية، وبسام بنات ونجله آدم من مخيم العروب، وعبد الكريم حلايقة ونجله أحمد من بلدة الشيوخ، وإبراهيم أيمن عياد من بيت أمر، ويزن عصافرة من بيت كاحل.

وفي رام الله، اعتقل جيش الاحتلال الجريح محمد خليل الأسمر من قرية برقة، وعلاء كراجة من صفا، بعد دهم منزليهما.

أما في جنين، اعتقل الاحتلال الشابين أحمد فايز جرادات، وعبد محمود جرادات، بعد مداهمة منزلي ذويهما في السيلة الحارثية.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين ييوسف ووائل بلال مشه (14عاما، 16 عاما)، عقب اقتحام منزل ذويهما في مخيم بلاطة.

أما في قلقيلية، اعتقل الاحتلال الفتى علاء باسم سلمي (17 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

وفي طوباس اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر عامر ياسر بني عودة (40 عاما)، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه وتحطيم محتوياته.