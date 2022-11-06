مملكة البحرين “العظمى” تسارع للإعلان أنها ستواصل تطوير علاقاتها مع إسرائيل حتى بعد تشكيل حكومة نتنياهو الفاشية

صرح الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، المستشار الدبلوماسي لملك البحرين إن الدولة الخليجية الإسلامية الموقعة على “اتفاقات إبراهيم” ستواصل بناء علاقاتها مع إسرائيل حتى بعد تشكيل الحكومة المرتقبة بقيادة بنيامين نتنياهو.

وقال المستشار: “سوف نتمسك باتفاقيات إبراهيم، ونتوقع أن نستمر على نفس الخط في الشراكة بين البلدين.. نحن نريد ان ننجح معا ونواجه كل التهديدات “.

وقال المستشار الدبلوماسي آل خليفة إن فوز نتنياهو “طبيعي ومتوقع دائما”.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: “لدينا اتفاق مع اسرائيل، وهو جزء من اتفاقيات إبراهيم، وسنلتزم باتفاقنا ونتوقع أن يستمر على نفس المسار وأن نواصل بناء شراكتنا معا”.

وكانت إسرائيل، في ظل حكومة نتنياهو، قد طبعت عام 2020 العلاقات مع الإمارات والبحرين، تحت مزاعم القلق من نفوذ إيران في المنطقة على الاستراتيجية الأمنية، وذلك بموجب اتفاقيات ابراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشترك بعض دول الخليج مع إسرائيل في القلق بشأن برامج إيران النووية والصاروخية وشبكة حلفائها الإقليميين. وتعتمد هذه الدول الخليجة على الولايات المتحدة في الأمن بهذا الشأن، متجاهلة قول الرئيس المصري الاسبق، حسني مبارك: “ان المتغطي بالامريكان.. عريان”.