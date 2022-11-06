جماهير غفيرة في رام الله تشيع جثمان الشهيد مصعب نفل

رام الله – شيعت جماهير غفيرة، اليوم الأحد، جثمان الشهيد مصعب محمد نفل (18 عامًا)، الذي استشهد مساء أمس قرب مفرق عيون الحرامية، بالقرب من سنجل شمال شرق رام الله.

وقد انطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي في رام الله إلى مسقط رأس الشهيد في قرية المزرعة الشرقية، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع من عائلته بعد أن نقل الجثمان لمنزلها.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في مدرسة المزرعة الشرقية قبل نقله إلى مقبرة البلدة لمواراته الثرى.

وردد المشيعون شعارات غاضبة ومنددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ورددوا عبارات التكبير مشيدين بمناقب الشهيد، ودعوا إلى تصاعد المقاومة في جميع محافظات الضفة، إلى أن ووري الشهيد الثرى بمقبرة القرية.

واطلقت قوات الاحتلال النار، الليلة الماضية، صوب شابين قرب طريق ترابية تؤدي إلى قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب مصعب محمد محمود نفل (18 عاما)، أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب قرب بلدة سنجل، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، ووصفت إصابته بالحرجة جدا، قبل أن يعلن عن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته.